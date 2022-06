10 fabuleuses Idées DECO pour une chambre d'adulte !

Dans cette chambre d'adulte, la lecture a été le point de départ pour la décoration. On a choisi d'intégrer une bibliothèque afin d'ordonner tous les livres ! Le linge de lit et ses motifs rouges et blanc apportent du pep's à cette chambre d'adulte. N'oubliez pas que les housses de couettes font partie intégrante de la déco dans une chambre ! On remarque aussi les lampes très originales qui permettront d'apporter de la lumière lorsque le couple voudra bouquiner ! Une déco de chambre d'adulte qui ressemble à ses occupants, c'est important ! On ne le devine presque pas sur cette photo et pourtant cette chambre à coucher parentale dispose d’un dressing. On y accède par une porte pivotante cachée dans la bibliothèque !