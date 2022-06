Une Maison Vraiment FASCINANTE!!

Nous avons aujourd’hui un projet absolument grandiose. L’habitation se situe au cœur du Pays de Herve en Belgique, sur une propriété de 10ha, occupée par chevaux et troupeaux. Un véritable havre de paix au cœur de la campagne!

Depuis chaque recoin de cette très grande propriété (maison, gîte et piscine), les prises de vue et les accès lumineux se multiplient. Les points de vue sur le paysage sont uniques et particuliers en fonction d’où on se trouve dans l’espace.

Les espaces intérieurs sont grandioses, ouverts et lumineux. Le vide et la lumière accentuent les relations entre les différents niveaux et espaces. L’espace nous offre le confort et la beauté traditionnels de la pierre, ainsi que la modernité des volumes rectangulaires. Le tout est complété par de grandes ouvertures. En effet, le verre souligne cette œuvre architecturale très épurée. Il apporte légèreté et transparence. Le porte-à-faux en moellon, surplombant le vitrage à l’arrière illustre ce principe projet massif et aérien.

Au sein de ce domaine, un plan d’eau calme et brillant circule entre les différents volumes de la maison. Il apporte calme et sérénité aux principaux espaces de vie et reflète la structure sur sa surface.