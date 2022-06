Piscine dans le Jardin: Mission Accomplie!!

Qu'en pensez-vous? Le projet a réussi à construire une piscine dans un petit jardin et aussi le faire d'une manière intelligente et sans rien d'ostentatoire. La meilleure chose à propos de ce projet est le mélange d'un peu de couleurs et de matériaux, comme la pierre des deux côtés et des tuiles blanches des deux autres côtés. Et surtout, l'inclusion de nouvelles plantes qui vont croître au fil du temps et de changer le look de ce coin.