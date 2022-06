Ecrin Provençal Caché

A l'intérieur, ce sont de superbes chambres qui accueillent le visiteurs et lui offrent tout le confort et le raffinement nécessaire au repos et la détente. La charmante teinte de vert pâle habillant les murs de cette pièce instaure une ambiance très douce et apaisante propice à de merveilleuses nuits réparatrices. Le sol, lui plus coloré, est recouvert de tapis aux motifs chaleureux venant apporter la touche finale à cette chambrée accueillante et conviviale.