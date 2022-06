Comment la Forme de notre Maison Affecte-t-elle notre Subconscient?

Les lignes verticales sont très courues dans les habitats abritant plusieurs familles, comme les immeubles résidentiels.

En intérieur, l'utilisation de lignes verticales comme des rayures ré-haussent le plafond et offrent ainsi une sensation d'agrandissement de l'espace et plus particulièrement de la hauteur.

La verticalité en architecture, et dans votre chez vous conviendra aux caractères bien trempés, et aux signes de terre, puisqu'elle dégage des énergies de force, de masculinité, de pouvoir, d'agression, de courage, de brutalité, de domination et de menace.