Concevoir une Maison avec des Matériaux NATURELS.!!

Les architectes d'intérieur modernes utilisent de plus en plus de matériaux d'isolation naturels. En effet, aujourd'hui il existe de plus en plus de moyens d'isoler en évitant les éléments nocifs présents dans les matériaux plus traditionnels. Les matériaux naturels pour l'isolation sont respectueux de l'environnement et de la santé tout en remplissant leur rôle principal qui est d'isoler efficacement. Les plus courants sont la laine de bois, le chanvre, le lin, liège ou la fibre de cellulose, tous issus de végétaux dont la production respecte l'environnement. En principe, la suppression d'éléments toxiques dans ces matériaux évite les risques d'allergies ou de maladies provoquées par les produits non naturels.