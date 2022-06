Quel type de Parquet choisir?

Un investissement sur le long terme : Un parquet en bois rajoute de la valeur au fur et à mesure que votre bien en prend. Le parquet est un revêtement de sol qui bénéficie d’une très longue durée de vie et peut très souvent être rénové ou réparé. C’est un investissement durable au goût sûr.

Confortable : Rien n’est plus apaisant dans un intérieur que la présence de bois et particulièrement d’un parquet en bois. Sa texture fibreuse, ses variations de nuances de couleurs, sa douceur au contact des pieds nus… procurent une sensation de bien-être et d’espace.

Facile à entretenir : Au quotidien, le parquet en bois ne retient pas les impuretés au sol. Il s’entretient par un simple dépoussiérage.

Sain pour préserver votre santé : Le parquet en bois est considéré comme un élément naturel et sain. Contrairement à certains revêtements de sols, il n’émet que très peu d’émissions de formaldéhyde* permettant ainsi d’obtenir une meilleure qualité de l’air et moins de risques d’allergies à la poussière et aux acariens.

Écologique : Le parquet en bois est issu d’une ressource naturelle, qui est protégée et conservée pour les années à venir. Nos parquets sont issus de filières d’approvisionnement éco-gérées.

Un choix varié : Il existe aujourd’hui une large gamme d’essence de bois, de finitions (parquets vieillis, brossés, fumés, etc) et de dimensions qui permettent une immense palette de styles.