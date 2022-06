Déco de Salle de Bain: les Dernières Tendances!!

On connaît bien les ilots dans la cuisine… ils arrivent dans la salle de bain ! Comment ? Grâce aux baignoires qui s’émancipent de leur traditionnelle place dans un angle ou le long d’un mur ! Et c’est tant mieux car cela permet de mettre en valeur des baignoires qui sont toujours plus belles et plus originales. Chez homify, on craque pour cette création d’un des plus grands créateurs d’espace bains français, Espace Aubade. Une baignoire qui nous plonge dans une atmosphère moderne et rétro à la fois. Un look emprunt de noir de nouveau. On adore !

Si votre salle de bain n’est pas très grande, vous pouvez tout de même libérer votre baignoire de son mur en l’installant en biais dans un angle.