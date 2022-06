Embellir sa Salle de Bain quand on est Locataire!?

Embellir sa salle de bain, c’est d’abord la nettoyer de fond en comble ! On fait la chasse aux éventuelles traces de moisissures sur les joints, on récure les carrelages, on s’attaque au calcaire qui s’agrippe sur la robinetterie. Puis on fait le tri : au revoir cosmétiques périmés, produits entamés et jamais utilisés, crèmes solaires de la saison dernière… Au revoir aussi vieilles serviettes dépareillées. Et bonjour propreté, rangement, et style!