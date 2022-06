Du Papier Peint dans la Salle de Bain: Que Faut-il Savoir?

Résistant à l'eau : imprimé avec des couleurs rapide de l'eau ou à peine revêtu de PVA. Les saletés ou tous ce qui est collé sur la surface peuvent être éliminées en toute sécurité avec l'utilisation d'une éponge humide.

Lavable : signifie que le papier peint peut être légèrement nettoyé avec une éponge ou un chiffon humide et une solution détergente suggérée. Cela le rend idéal pour les espaces comme les salons, salles à manger et chambres à coucher, qui nécessitent un nettoyage régulier non abondant.

Hautement résistance au lavage : ce type de papier peint est aussi spongieux que le papier lavable, mais est encore bien protégé avec du PVA et adaptés pour les zones humides comme les cuisines et salles de bains.

Récurable : signifie que le papier peint peut résister aux frottements d'une brosse couplée à une solution de détergent prescrite. Ils sont plus durables que les papiers peints lavables et peuvent gérer un détergent doux qui est le plus utile dans les zones de forte usure comme une cuisine, salle de bain, ou une buanderie.