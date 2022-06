Changement RADICAL pour ce 90m²!

Nous faisons nos premiers dans ce nouvel appartement en commençant par les pièces de vie. En premier plan se trouve le salon et au second plan la salle à manger. De prime abord, les tons choisis pour ces deux pièces peuvent sembler un peu froides mais le choix des meubles et de la lumière créent une atmosphère généreuse et chaleureuse. La décoration est minimaliste pour laisser le plus d'espace possible à la circulation. Le sol est également peu encombré. L'unique tapis se trouve au niveau du salon et attire notre attention avec son côté illusion d'optique donnant ainsi plus de volume à la pièce.