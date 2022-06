Tirez au Mieux Parti de l'Espace sous votre Mezzanine!!

Les bureaux et les espaces de travail sont souvent ceux auxquels on doit renoncer en priorité quand on manque de place. Grâce à cette mezzanine et au placard intégré dans sa structure, on peut ici créer un véritable coin bureau dans un mouchoir de poche.

Ouvrez les portes et vous trouverez une étagère ainsi qu'un petit bureau où placer votre ordinateur et travailler. L'aménagement autour d'une mezzanine imaginé par Codes Intérieurs permet ainsi de gagner un espace considérable et de ne pas renoncer à profiter d'un véritable espace de travail