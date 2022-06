Une Élévation Fantastique et ABORDABLE!!

Sur ce dernier étage modifié, les habitants pourront bénéficier d'un espace très avantageux à l'extérieur, avec un accès à une terrasse facilité par une grande baie vitrée qui apporte en même temps beaucoup de lumière naturelle à l'intérieur. Le sol de la terrasse est en bois et permet à l'immeuble de bénéficier d'un aspect nouveau, plus moderne et surtout plus convivial et joyeux qu'un extérieur en béton comme dans beaucoup d'immeubles. Une fois les travaux terminés, la pièce visible à l'intérieur se voit transformée en une cuisine lumineuse et moderne, ou encore une salle à manger qui peut s'ouvrir vers l'extérieur lorsque le temps le permet. En somme, nous avons un espace versatile qui permet un usage convivial. Parfait pour les soirées en extérieur!