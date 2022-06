10 Petites Piscines à Croquer !

Grâce à un jardin un peu plus vaste, il a été possible d’intégrer ici une piscine ronde aux dimensions un peu plus large. Cela reste une petite piscine, mais compacte. Afin de souligner son style, elle est entourée d’une bordure en bois contrastant avec le dallage de la terrasse.

Petit détail : on remarque ici la bâche qui protège la piscine durant la nuit. C’est un indispensable pour votre piscine, petite ou grande !