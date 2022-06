Ma Maison comme dans mon FILM Préféré!!

Une belle petite maison avec une piscine au style très moderne et à la façade très futuriste, est un endroit intéressant et design pour les vacances du petit Nicolas qui trouvera un grand jardin et une maison moderne pour passer de bons moments avec la famille pendant les vacances, loin des bruits de la grande ville. Avec les grandes baies vitrées, la lumière naturelle s'invite dans la maison, pour l'illuminer avec audace et intensité.