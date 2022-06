Maison à Vendre? Les 5 Conseils indispensables !

Désencombrer, ranger et dépersonnaliser une maison à vendre est bien évidemment la première étape. Le programme peut sembler chargé et pourtant, si l’on envisage de vendre, c’est que l’on souhaite déménager. Aussi, c’est le bon moment pour commencer à faire quelques cartons avec vos objets les plus personnels qui pourraient déstabiliser les acheteurs potentiels.

Comme on le voit sur cette photo, un séjour (ou tout autre pièce) encombré, c’est particulièrement repoussant. Vous pourrez donc empaqueter photos personnelles, bibelots, mais aussi meubles ou objets très imposants et trop connotés comme ce vieux buffet de grand-mère qui ne plait qu’à vous ! N’oubliez pas que l’acheteur doit pouvoir se projeter et il ne le fera pas si la maison est trop chargée de souvenirs personnels.