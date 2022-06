Escaliers et experts français

Réalisé par Metalstar, cet escalier suspendu en verre possède un design épuré et aérien. Les marches sont fixées au mur et une impression de légèreté se dégage de l'ensemble. Denis Lamarca est attaché à proposer des pièces uniques au style novateur. Quelles que soient l'ampleur et la difficulté d'un projet, la qualité et une finition irréprochable sont des incontournables pour l'entreprise de Crolles.