Etonnante maison de bois pas chère!

Cette belle maison en bois naturel exposé rassemble le meilleur des deux mondes : la vie simple et les éléments modernes. Le projet fait que cette maison est confortable et accueillant, tout autant rustique, que doté d’une touche différente, plus moderne.

La maison, avec des fenêtres de tous les côtés, permet l'entrée d'air léger et frais dans chacune des pièces, la rendant très confortable en été. Bien qu’elle semble petite de l’extérieur, les intérieurs sont tout à fait spacieux et bien distribués dans des plans ouverts. Ici, les propriétaires voulaient que l'espace n’est plus de lien avec la ville et soit en contact avec la nature.