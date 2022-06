Se Sentir à la Maison comme à l'Hotel.!!!

Dans les suites des grands hôtels, la salle de bain est toujours impressionnante. Extrêmement propre et sophistiquée, elle offre un confort optimal et une expérience inoubliable. Pourquoi ne pas s’en inspirer pour apporter un confort similaire chez soi ? Tout d’abord, la salle de bain d’une suite de luxe est en générale impeccable : brillante et lumineuse. Vous pouvez commencer par faire le tri et vous débarrasser de tout ce qui traîne dans votre pièce afin de la rendre plus minimaliste et fonctionnelle. Ensuite, un élément très important : la douche. Là aussi, il vous faudra quelque chose de très simple et épuré, comme cette douche à l’italienne et sa paroi vitrée toute simple. Pour les couleurs, vous serez sûr d’apporter une touche de luxe en utilisant du blanc, et un mobilier moderne comme ce grand lavabo blanc aux formes rectangulaires. Pour finir : un grand miroir et une lumière puissante!