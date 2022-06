10 Astuces pour une Cuisine Tendance !!

On connaît les bars, on connaît les tables, et c’est maintenant au tour des tables hautes de faire leur grande entrée au sein des cuisines tendance !

Souvent installées en bout de plan de travail, à la manière des bar, les tables hautes s’en distinguent toutefois par leur largeur, similaire à celle d’une table conventionnelle. On peut donc s’installer autour de celle-ci en famille et face-à-face, et non simplement les uns à côté des autres. Un atout convivialité !