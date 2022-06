Quel est LE Meilleur Type de Maison??

Arrivés face à la résidence, nous nous rendons compte qu’il s’agit d’une maison qui prend en compte l’environnement, et dont les espaces donnent à penser à des conceptions traditionnelles et classiques, avec cependant des éléments de modernité en sus.Construction de 400 mètres carrés, grande de présence imposante, mais qui nous séduit par l’utilisation de matériaux naturels comme le bois, la transparence propre du verre et un design plein de joie et de tropicalité. Comme nous le disions, le style de la maison a certainement une forte inspiration classique et traditionnelle, mais sans délaisser pour autant un sentiment d’ambiance familiale accueillant. Ces contrastes sont en réalité les ingrédients spécifiques d’une architecture qui favorise le bien-être et la tranquillité des résidents et des visiteurs.