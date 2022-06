Comment Organiser un Petite Chambre?

Dans l'agencement de notre chambre, l'on a tendance à placer les meubles, en oubliant souvent de faire attention à l'obstruction de la lumière qui passe à travers les fenêtres. SKEA à Lyon, nous propose une disposition simple du lit et de la décoration qui laisse entrer la lumière extérieure dans la maison, sans gêne et sans complexe. Cette lumière contribue à mettre en exergue le design et le style moderne de la chambre, en faisant ressortir les couleurs, avec la clarté extérieure qui pénètre par les vitres.