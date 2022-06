8 Mythes Complètement FAUX sur la Décoration d'intérieur !

Croyez-le ou non, les fleurs artificielles sont tout à fait acceptables dans un décor contemporain. Les fleurs artificielles existent en effet dans des modèles de plus en plus modernes et originaux. Il existe de nouveaux designs en soie, en papier, et même en verre ! Avant de dire non aux fleurs artificielles pour votre prochain projet décoratif, souvenez-vous qu’elles sont en réalité une très bonne idée : elles apportent de la couleur, et peuvent être utilisées en supplément aux plantes naturelles. Par exemple, vous pouvez créer votre composition de plantes naturelles, et y ajouter des fleurs artificielles plus tropicales et originales que vous ne pourriez pas vous procurer en version naturelle !