Plantes et jardins

Restons dans l'exotisme avec cette allée de cactus tout sorti de l'imaginaire de Francesca Romano. Ces plantes grasses pouvant survivre dans des habitats hostiles, elles sont le choix parfait pour les amateurs de jolis jardins qui n'ont pas forcément la main verte. Elles ne nécessitent en effet aucun entretien et offrent à la vue un spectacle magnifique et inhabituel. Loin des fleurs et plantes que nous avons l'habitude d'admirer, ces cactus interpelleront et raviront les regards.