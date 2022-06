Renaissance depuis les seventies

Comme on peut le voir sur cette photo après travaux, les murs de la cuisine et de l’ensemble de l’appartement ont été débarrassés de leur veille tapisserie pour laisser la place à des peintures blanches plus lumineuses et aussi plus modernes.

Moderne, c’est le parti pris de cette cuisine complètement aménagée. Avec ses façades d’un gris anthracite laqué et son électroménager aux finitions métalliques, elle respire la modernité et l’élégance.