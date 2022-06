Agrandissement de maison: 4 possibilités !

Lorsque la famille s’agrandit ou lorsque l’on reçoit les amis, on se sent parfois à l’étroit dans notre maison. Un constat s’impose : on a beau l’aimer et la chérir, la maison est devenue trop petite. Alors que faire si’ l’on ne veut pas déménager ? La solution réside peut-être dans un agrandissement de maison.

Avant de se lancer dans l’aventure d’un agrandissement, il est utile de se renseigner sur l’ensemble des contraintes légales, architecturales et d’urbanisme relatives au besoin ou non d’un permis de construire, aux possibilités de construction vis-à-vis du sol, à la charge possible sur vos fondations, mais aussi tout simplement au style… Il est donc particulièrement nécessaire de prendre toutes les informations auprès des professionnels du secteur et du service d’urbanisme de votre collectivité locale.

Ceci étant posé, concentrons-nous à présent sur les principaux types d’agrandissement de maison.