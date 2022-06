Le retour du pouf

On oublie les canapés, les fauteuils et même les chaises : la tendance est au pouf ! Aussi chaleureux que pratique, le pouf fait son grand retour, avec une variété de modèles, de textures, de couleurs exhubérantes. Facile à détourner, il est à la fois siège ultra confortable, support pour les pieds, équipement de yoga et même pièce de décoration, pour certains modèles d’une exquise confection. Pas étonnant que les poufs soient à la mode : polyvalents, peu encombrants et excessivement esthétiques, on ne leur trouve que des qualités. Voici notre sélection du jour.