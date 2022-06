Une boite pleine de surprises

Le cube, ou boite, est devenu un élément important de l'architecture contemporaine. Cette extension, realisée par L'agence CASA ARCHITECTES va vous étonner, par les différents mériaux employés et par son magnifique aménagement intérieur.

Le couple d'architectes Marie-Anne et Thomas Casel, spécialisé dans les ossatures bois et les constructions bio-climatiques a su a parfaitement optimiser l'espace pour réaliser cette extension, sobre et résolument contemporaine.