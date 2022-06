Comment Préserver mes Aliments pour les Garder plus Longtemps?

Le gaspillage, voilà bien quelque chose que nous devons éviter à tout prix, pour être plus écologique ou tout aussi bien plus économe ! Et cela ne vous demandera pas beaucoup d’effort !

En France, selon les chiffres officiels du ministère de l’Agriculture, plus de 10 millions de tonnes de déchets alimentaires sont produits chaque année. Chaque Français jette l’équivalent de 20 Kg de nourriture par an, dont 7 Kg parfaitement emballées, ce qui représente une perte de 400 euros par an pour une famille de 4 personnes.

Aujourd’hui, nous vous proposons une sélection de petits conseils utiles et de gestes simples pour préserver vos aliments le plus longtemps possible.