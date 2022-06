Architecture d'intérieur: les Tendances 2016!!

Présentés sur les grands salons de décoration l’année dernière, la tendance 2016 est aux séparateurs de pièces. Les nombreuses pièces délimitées par des murs laissent la place à des espaces plus grands et plus ouverts. Les séparateurs de pièce délimitent les différentes zones de l'appartement, à l’intérieur comme à l’extérieur.

Pour souligner leur facilité d’installation, les couleurs pastel s’invitent sur les meubles. Le violet terne, vert menthe, pêche, les touches de gris et taupe et le noir sont très tendances et s’associent très bien avec le bois brillant. La décoration murale et textile se décline également dans ces tons et soulignent l’aspect nature de votre intérieur.