Chic et sobriété d'une maison de village

L’espace réservé aux parents reprend les mêmes codes couleurs qu’observés précédemment : du blanc, du taupe, du marron. Ici, en revanche, les couleurs se font plus sombres afin de créer une ambiance plus tamisée. L’imprimé animal du dessus de lit a déjà été aperçu dans le salon et crée ainsi de la continuité entre les différentes pièces de la maison.

On remarque de nouveau dans cette pièce le soin tout spécifique accordé aux différentes suspensions dans la maison.

La cloison partielle remplit la double fonction de tête de lit et de séparation entre l’espace chambre et l’espace bains.