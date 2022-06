Une Maison Hors du Commun!!!

Rendez-vous en Belgique pour visiter un projet qui fait rimer contemporain et hors du commun ! Une villa cubique pensée par notre expert architecte Luc Spits. Création, originalité, esthétique et qualité sont les maîtres mots de notre expert qui bénéficie au moins d'une quinzaine d'année d'expérience puisqu'il a fondé son propre cabinet en 1999. Un cabinet qui accompagne ses clients main dans la main et ce, dans chaque étape de leur projet puisqu'il propose un éventail complet de services liés aux domaines de l’architecture tel que allant de la création d'image de synthèse pour visualiser votre projet en amont jusqu'à la coordination des travaux et à la gestion immobilière. Le savoir-faire et l'expérience de nos experts à l'honneur conféreront à vos projets un aspect unique !

Comme c'est le cas pour notre présentation d'aujourd'hui, qui a définitivement fait mouche auprès de la Rédaction d'Homify!