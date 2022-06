Rendre son intérieur Familial et Accueillant!

Créer un espace ouvert fera de votre maison un lieu où votre famille et vos amis se sentiront à l'aise. Une belle cuisine moderne, spacieuse et pratique proche du salon pour avoir une ambiance chaleureuse en famille. On peut oublier les murs qui séparent les pièces et les gens, surtout quand l'architecte d'intérieur peut allier confort avec style. Ici, les pièces sont spacieuses et bien agencées pour une famille nombreuse. La salle à manger est située entre les deux pour s'asseoir et déguster un bon repas sans que le chef se sente à l'écart. Retrouvez d'autres conseils pour savoir comment planifier l'aménagement d'une cuisine ouverte en cliquant sur cet article!