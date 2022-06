Une Nouvelle Cuisine pour une Métamorphose TOTALE!!

Et une belle cuisine comme celle-ci, on ne souhaite qu’une chose, c’est la montrer ! C’est pourquoi il n’y plus aucune séparation entre cuisine et salle à manger qui sont désormais en parfaite continuité. La mise en place d’un nouveau sol pour le rez-de-chaussée est la conclusion logique de cette rénovation. Un tout nouveau style et une toute nouvelle fonctionnalité pour une maison dorénavant conviviale.

