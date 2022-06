Une Modernisation Vraiment SURPRENANTE.!!

Dans ce salon, les murs ont été peints en bleu nuit et l’espace est délimité au plafond par cette poutre en métal, qui rappelle le gris des fenêtres et de la façade extérieure. Cette couleur donne tout de suite une atmosphère de calme et de paix à cet espace. Contrairement au reste de l’espace, le plafond est bas, donnant une allure secrète et protégée à ce coin salon. Vous auriez juste envie de vous allonger sur le sofa et rester des heures à l’abri du reste de la maison. Les lampes de plafonds deviennent alors des étoiles dans le ciel.

