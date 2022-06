Une Maison Familiale Totalement UNIQUE.!!

L’espace ouvert laisse la tâche aux meubles et aux éléments décoratifs de diviser les pièces et les atmosphères. Dans ce salon – salle à manger, le tapis délimite l'espace et les lustres marquent depuis le plafond la zone dédiée à la salle à manger. Cette salle à manger-salon est sûrement un lieu idéal pour passer de bons moments en famille.