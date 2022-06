Un îlot de nature en pleine ville

Et de nuit, la fontaine sphérique prend une autre dimension plus proche de l'esthétique zen. Le bouddha décoratif et porte-bougie qui l'accompagne termine d'installer la détente et le bien-être dans cette espace extérieur nouvellement agencé. L'élégance du jeu des couleurs et matériaux blancs et noirs apporte pour finir un côté graphique très tendance.