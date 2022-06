Le Refuge des Stars

La superbe terrasse abritée formant l'entrée de ce chalet de bois nous tend les bras et nous invite à profiter des rayons du soleil et du cadre magnifique des environs. L'omniprésence du bois a quelque chose de rassurant et d'enveloppant, on se sent comme à la maison !

Le superbe emplacement qu'offre cette entrée rappelle les films et séries américaines narrant les déboires et aventures des happy few jouissant de ce type de refuge privilégié.