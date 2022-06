Avant/après : Redécoration totalement BLUFFANTE !

Le bois trop foncé a été repeint en gris clair pour apporter plus de luminosité à l’entrée, on a aussi l’impression de grandeur et de profondeur maintenant ! Un lustre en verre soufflé a était posé pour apporter de la lumière et rendre le tout agréable à regarder. Le sol qui a été conservé laisse le cachet que l’on souhaitait avoir dès l’entrée dans cette maison !

