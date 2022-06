Astuces pour faire durer son bronzage

Et enfin, on ne le répétera jamais assez mais les fruits et les légumes sont les meilleurs alliés de votre bronzage !

Car même s'ils sont moins concentrés en caroténoïde que peuvent l'être les compléments alimentaires solaires, les fruits et légumes de couleur rouge et orangée peuvent vous aider à faire perdurer votre bronzage plus longtemps tout en vous apportant vitamines et minéraux. Dans cette catégorie on retrouve les carottes bien-sûr, les tomates et les poivrons, ainsi que les cerises, les fraises et les framboises… Alors ne vous privez pas puisque c'est bon pour votre teint hâlé et délicieux en bouche.

