Comment Garder ma Chambre au CHAUD sans Chauffage?

En hiver, le froid omniprésent peut faire oublier que l’on peut réduire les coûts de chauffage en utilisant des astuces simples et efficaces. Si l’on chauffe uniquement les pièces où l’on se trouve et que l’on agence les autres pièces pour que la chaleur ne s’échappe pas, c’est déjà un bon début. En plus de cela, prévoyez des couettes épaisses en plumes pour la nuit et portez de gros pulls et des chaussettes en laine à la maison. Couvrez-vous le plus possible, buvez du thé ou de la tisane pour vous réchauffer et vous allumerez le radiateur beaucoup moins souvent.