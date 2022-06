Un patio pour le style

Voici une vue de la véranda, laissant le soleil éclairer le carrelage aux motifs délicats d'inspiration art déco. Afin de laisser un maximum de lumière entrer par la verrière, les espaces de rangements ont été installés au sol, offrant une vaste table de travail. La cuisine est ici résolument moderne et fonctionnelle, agréable, spacieuse et ouverte sur l'extérieur. Peut-on imaginer un endroit plus idéal pour préparer de bons petits plats ?