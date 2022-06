Quel tapis pour la chambre de bébé ?

Cette chambre toute bleu et blanche va ravir bébé tout autant que les parents ! L’ambiance est zen et la décoration maîtrisée à la perfection !! Des murs au plafond, tout est bien réfléchi. Le lit est pratique pour coucher bébé car on peut abaisser les barreaux. Les poufs et le tapis en laine en camaïeu de bleus sont totalement raccords. On adore les stickers en forme de chouettes collés sur le mur tout près du lit. Le tapis est ici plutôt un objet de décoration plutôt qu’un lieu d’amusement pour bébé.

