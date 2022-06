Comment Améliorer son Isolation?

Plusieurs matériaux sont couramment utilisés pour les menuiseries de fenêtres dans le cadre d’une isolation : bois, PVC, aluminium avec rupteur de pont thermique (RPT), mixte (bois et aluminium). Chaque matériau a ses avantages.

La fenêtre en bois est très souvent choisie. Il faut dire que le bois assure une très bonne isolation thermique et phonique et certains professionnels de l’isolation le considèrent comme le matériau le plus performant.

Sans compter sa dimension esthétique qui apporte à votre logement un cachet élégant. Il faut juste vous assurer qu’il a reçu un traitement adapté pour durer dans le temps.

La fenêtre PVC présente, elle aussi, de bonnes caractéristiques isolantes (thermique et phonique) ; le PVC est apprécié pour sa légèreté et son aspect esthétique. L’aluminium présente l’avantage d’être très résistant, imputrescible et décoratif avec différents choix de couleurs. C’est un matériau isolant de qualité mais optez pour des fenêtres aluminium à rupteur de pont thermique du fait de sa forte conductivité thermique : vous éviterez ainsi les pertes de chaleur et de confort thermique. La fenêtre mixte (bois, aluminium) est une solution très employée dans le cadre d’une rénovation thermique. Cette alliance de deux matériaux améliore les vertus isolantes thermiques et acoustiques de l’ensemble.