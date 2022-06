10 magnifiques idées pour un Salon Moderne !

On a accès ici au hall d’entrée et au salon.

En effet, dans cet appartement, on arrive directement sur le salon ! Il se doit d’attirer l’œil et d’être parfaitement décoré. Le fil conducteur est le bois et la transparence. Dès l’entrée il y a du lambris au mur ce qui permet de faire une cloison pour la cuisine. Par la suite, les panneaux en bois permettent à la fois de faire une séparation entre les différents espaces mais aussi de laisser passer la lumière naturelle apportée par les grandes fenêtres de la salle à manger. Même si l’espace est réduit, on ressent une impression de grandeur dans le salon. Les deux canapés blancs apportent à nouveau de la luminosité. Les tables très colorées et joliment décorées apportent la touche de pep’s que l’on souhaitait avoir dans ce salon moderne.