La TRANSFORMATION Incroyable de 5 Patios!

La maison originale a été renouvelée en lui donnant un traitement et de nouvelles couches de peinture, en renforçant les couleurs des briques marrons et l'éclat du blanc. L'agrandissement a consisté en un volume à l’arrière de la maison, construit avec du bois et dont la porte est ouverte sur une très belle cour pleine de style et de cachet. La terrasse a été construite avec des blocs en ciment et on y a installé une série de meubles en bois au naturel. Des jardinières et des arbres décorent subtilement les enceintes composées de baguettes en bois. Les portes et la baie vitrée latérale de l'agrandissement sont ouvertes en connectant les espaces et les climats, en créant une atmosphère de relaxation, de paix et de clarté accueillante. Une conception de Tom Kaneko Design et Architecture, architectes à Londres.