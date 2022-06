Avant et après : les miracles existent !

Ceux d'entre vous qui ont voyagé autour de l'Europe seront familiers de l'architecture soviétique et auront vu comment les appartements construits pendant l'ère Communiste ont tendance à être démodés, peu attrayants et manquer d'un plan d'architecte fonctionnel. De plus, la cuisine et la salle de bains sont d'habitude très étroites, qui rend difficile de correctement apprécier sa maison et de s'y sentir bien. Cependant, ces appartements ont vraiment un potentiel et il est de plus en plus commun de voir des constructions et des bâtiments communistes laids, transformés en des appartements modernes et élégants. Aujourd'hui nous jetons un coup d’œil à un appartement de ce type en Pologne, que grâce à la connaissance et à l'expertise des spécialistes d'Od Nowe Meble, est maintenant devenue une maison élégante et accueillante.