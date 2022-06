Top 5 de la semaine : L'été bat son plein !

La période estivale bat son plein et qu'il s'agisse du thermomètre ou de l'astre du jour, on peut dire que cette année nous sommes servis ! Un vrai et bel été comme on les aime, chaud et ensoleillé et donc propice aux joies extérieures et aux réceptions improvisées…

Pour ne pas perdre notre bonne habitude dominicale et pour ceux qui auraient manqué la lecture de nos meilleurs articles, nous vous proposons tout de suite notre Top 5 hebdomadaire.

En avant pour le classement !