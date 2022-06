Top 5 de la Semaine: Faites Le Plein de Nouvelles Idées!!

Classique et moderne sont des opposés qui semblent parfois inconciliables, mais si nous regardons plus en détail, ils semblent aller très bien ensemble. Nous rencontrons souvent des exemples dans l’architecture intérieure où ces différents styles se trouvent être les meilleurs amis. Aujourd’hui, nous nous penchons sur un projet où une touche moderne à été donnée à une maison classique. C’ est le lieu idéal pour profiter du week-end après une semaine de dur labeur. Nous vous présentons aujourd’hui cette propriété qui est entièrement situé en Russie. Ainsi, on voit immédiatement l’élégance et de la forme typiques de la Russie, qui est en fait très similaire aux modèles les plus populaires de l’ouest. Suivez nous et soyez inspirés!