8 astuces pour Améliorer une Petite Salle de Bain!

Avant de commencer tout projet de rénovation, il est toujours bon de faire le tri dans la pièce afin de se débarrasser de tout objet superflu, pour ensuite nettoyer la pièce et commencer votre projet avec un espace propre et vide. Même si vous n'envisagez pas de grands travaux, rendre la pièce plus minimale pourra déjà la rendre plus moderne, aérée et fonctionnelle. En effet, comme le suggère cette salle de bain très moderne, les petites pièces peuvent être rendues plus spacieuses en libérant l'espace central et en installant les objets et accessoires le long des murs. De plus, une peinture blanche sur les murs vous aidera à donner plus de grandeur à votre pièce. Libérez donc le plus d'espace possible, et préférez les accessoires muraux, comme ce joli porte-serviette/radiateur en métal !